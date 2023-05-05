В Екатеринбурге загорелись склады с резиной на площади 2 тыс. кв. м
В Екатеринбурге в пятницу, 5 мая, загорелись два склада с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной на площади 2 тыс. кв. м, сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.
Помещения находятся на Базальтовой улице.
«Идет наращивание группировки сил и средств пожарной охраны на месте пожара», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Информации о пострадавших не поступало.
25 апреля производственное помещение загорелось на Сахалине в селе Яблочное. Спасатели локализовали пожар на площади 900 кв. м., через 8,5 часа возгорание было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.