На Сахалине произошел пожар площадью 900 кв. м

Производственное помещение загорелось на Сахалине в ночь на вторник, 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар вспыхнул на территории неэксплуатируемого здания в селе Яблочное. Первый расчет огнеборцев прибыл на место в течение двух минут после первого обращения в диспетчерскую службу, к этому моменту площадь возгорания достигла 900 кв. м.

Приблизительно через час спасателям удалось локализовать пожар, а спустя восемь с половиной часов горение было полностью ликвидировано. В тушении принимали участие 14 человек, были задействованы пять единиц специальной техники.

Согласно имеющейся информации, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в этот день стало известно о пожаре на туристической базе на берегу озера Байкал в Иркутской области. На момент прибытия экстренных служб горели три деревянные постройки, предназначенные для летнего проживания. По словам владельца базы, огонь вспыхнул в кафе, а затем распространился дальше.

Пожар удалось локализовать на площади 582 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.