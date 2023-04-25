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На Сахалине произошел пожар площадью 900 кв. м

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Фото: t.me/info65mchs
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Производственное помещение загорелось на Сахалине в ночь на вторник, 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар вспыхнул на территории неэксплуатируемого здания в селе Яблочное. Первый расчет огнеборцев прибыл на место в течение двух минут после первого обращения в диспетчерскую службу, к этому моменту площадь возгорания достигла 900 кв. м.

Приблизительно через час спасателям удалось локализовать пожар, а спустя восемь с половиной часов горение было полностью ликвидировано. В тушении принимали участие 14 человек, были задействованы пять единиц специальной техники.

Согласно имеющейся информации, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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Ранее в этот день стало известно о пожаре на туристической базе на берегу озера Байкал в Иркутской области. На момент прибытия экстренных служб горели три деревянные постройки, предназначенные для летнего проживания. По словам владельца базы, огонь вспыхнул в кафе, а затем распространился дальше.

Пожар удалось локализовать на площади 582 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

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