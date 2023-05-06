Свердловские огнеборцы спасли от пожара три склада с порохом в поселке Первомайский. Об этом в субботу, 6 мая, сообщили в региональном МЧС.

Как отмечается, сгорело при этом два склада на площади 960 кв. м.

«Огнеборцы продолжают принимать все меры для скорейшей локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС Свердловска.

Как сообщил «Известиям» генеральный директор «Гефест М» (компании-владельца складских помещений) Владимир Мытарев, из 36 складских помещений только восемь заняты горючими веществами.

Возгорание в Первомайском началось в результате перехода лесного пожара на складские помещения ранее этим же днем, 6 мая. По предварительной информации МЧС, пострадавших нет.

В связи с возгоранием в регионе ввели режим ЧС. В настоящее время поселок, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации.

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области. Власти запросили федеральную помощь. По его словам, борьба с огнем усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, после чего наступила жаркая, сухая весна, сильный ветер.