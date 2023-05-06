Владелец горящих складов на Урале назвал число объектов с горючими веществами

Из 36 складов, расположенных в селе Первомайском Свердловской области, только восемь объектов заняты горючими веществами. Об этом в субботу, 6 мая, рассказал «Известиям» генеральный директор «Гефест-М», компании-владельца складских помещений в Свердловской области, Владимир Мытарев.

По предварительным данным, сейчас горит два склада.

«Вообще в Сысертском округе [Свердловской области] пожары. Природные пожары. И на территории складов зашел пожар. <…> Естественно, сейчас мы занимаемся тем, что тушим территорию складов, чтобы ничего не случилось», — рассказал Владимир Мытарев.

На месте тушения задействовано 10 машин.

Вечером в субботу в Свердловской области в поселке Первомайский в результате лесного пожара загорелись складские помещения. Очевидцы отмечали звуки взрывов.

Огонь с горящих складов угрожает соседним складам, каждый из которых вмещает до 20 т пороха. Уточнялось, что жителей поселка, в котором проживает примерно 400 человек, готовили к эвакуации.