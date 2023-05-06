Власти Свердловской области назвали ситуацию с пожарами критической

В Свердловской области обстоит критическая ситуация с пожарами, из-за чего была запрошена федеральная помощь. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в субботу, 6 мая.

По его словам, борьба с огнем усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, после чего наступила жаркая, сухая весна, сильный ветер.

«Мы запросили федеральную помощь. С завтрашнего утра в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и «Авиалесохраны». Нам также помогают другие регионы — Архангельская область, Красноярский край», — говорится в Telegram-канале департамента информационной политики области.

Губернатор указал, что нужны люди — и в первую очередь взрослые мужчины с машинами — в рабочей одежде и обуви на жесткой подошве для организации подвоза воды и оборудования.

Ранее этим же днем в регионе в результате лесного пожара загорелись склады с порохом. Инцидент произошел в поселке Первомайский, из-за пожара прозвучали взрывы. Режим ЧС введен в Режевском округе, где находятся склады.