Общая площадь пожаров в Свердловской области составила 20 тыс. га. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

В этой связи он напомнил о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности, которые особенно актуальны в период майских праздников.

«По закону, штраф за нарушение требований пожарной безопасности может достигать 2 млн рублей», — цитируется глава региона в размещенной в Telegram-канале «Свердловский пул» публикации.

Вечером в субботу в Свердловской области в поселке Первомайский в результате лесного пожара загорелись складские помещения. Очевидцы отмечали звуки взрывов. По предварительной информации от МЧС, пострадавших нет. Свердловские огнеборцы спасли от пожара три склада с порохом.

Генеральный директор «Гефест-М» (компании-владельца складских помещений) Владимир Мытарев сообщил, что из 36 складов, расположенных в селе Первомайское, только восемь объектов заняты горючими веществами.

В связи с возгоранием в регионе ввели режим ЧС. В настоящее время поселок, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации.

Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области. Власти запросили федеральную помощь. По его словам, борьба с огнем усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, после чего наступила жаркая, сухая весна, сильный ветер.