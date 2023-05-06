СК опубликовал кадры допроса подозреваемого в покушении на Прилепина

Видео допроса подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина 29-летнего Александра Пермякова опубликовано в субботу, 6 мая. Кадры обнародовал Следственный комитет (СК) России.

На видео уроженец Украины представляется и рассказывает, что приехал на территорию России с целью ликвидации Прилепина. Он был завербован украинскими спецслужбами в 2018 году.

Ранее в этот день он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

СК устанавливает и других лиц, причастных к совершению теракта. Источник «Известий» сообщает, что уже задержан второй возможный причастный.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин. Прилепина госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

По горячим следам участковыми был задержан первый подозреваемый. Раскрывших покушение на Прилепина полицейских представят к награде.