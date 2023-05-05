Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сноса памятника в Польше

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело по факту демонтажа памятника в Польше. Об этом стало известно в пятницу, 5 мая.

На сайте Следственного комитета сообщили, что ведомство запросит необходимую информацию в МИД России по факту сноса памятника благодарности воинам Красной армии в городе Глубчицы Опольского воеводства на юго-западе Польши.

О том, что монумент демонтирован, сообщил польский Институт национальной памяти (ИНП) ранее в этот день, назвав его пропагандистским объектом. Президент ИНП Кароль Навроцкий в ходе брифинга сказал: «Долой коммунизм!»

В марте прошлого года в Польше также демонтировали памятник солдатам Красной армии в прямом эфире. Монумент в деревне Хжовице установили в 1949 году на месте гибели более 600 красноармейцев 1-го Украинского фронта. Позже их останки были эксгумированы и перенесены на военное кладбище.

22 июня 2017 года Польша внесла изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос памятников советским воинам, которые, по мнению местных властей, «посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй».