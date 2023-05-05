В Польше демонтировали памятник Благодарности воинам Красной армии

В Польше 5 мая демонтировали памятник Благодарности воинам Красной армии в городе Глубчицы Опольского воеводства на юго-западе страны. Об этом рассказали в Институте национальной памяти (ИНП) Польши.

«На основании документации Польского Красного Креста установлено, что в 1952 году в Глубчицах были проведены комплексные эксгумации останков красноармейцев и в Глубчицах не осталось захоронений красноармейцев», — говорится на сайте.

Монумент демонтировали утром в 8:30 (9:30 мск). ИНП назвал его «пропагандистским объектом».

«Долой коммунизм!» — заявил президент ИНП Кароль Навроцкий на брифинге.

Памятник Благодарности воинам Красной армии в Глубчицах установили в 1945 году.

В марте 2022 года в Польше демонтировали памятник солдатам Красной армии в прямом эфире. Монумент в деревне Хжовице построили в 1949 году на месте гибели более 600 красноармейцев 1-го Украинского фронта. Позже их останки были эксгумированы и перенесены на военное кладбище.

22 июня 2017 года Польша внесла изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос памятников советским воинам, которые, по мнению местных властей, «посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй».