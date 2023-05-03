В офисе Зеленского рассказали о доработке поставляемого Западом старого оружия

Украина зачастую вынуждена дорабатывать поставляемое Западом оружие, которое долгое время хранилось на складах. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в опубликованном 3 мая интервью в итальянской газете Corriere della Sera.

«Самоходные гаубицы (M109L. — Ред.) долгое время находились на хранении, они требуют <...> оперативной модернизации. Это нормальная практика — всегда обсуждать логистику обслуживания с нашими партнерами, и, учитывая срочную необходимость доставки <...>, часто бывает, что то или иное оружие дорабатывается здесь, на Украине», — заявил он.

По его словам, идеальным вариантом было бы получать готовое к использованию оружие, одна украинская сторона готова ремонтировать и восстанавливать его. Таким образом Подоляк прокомментировал публикацию издания Financial Times о том, что все 20 самоходных гаубиц, которые Рим в этом году передал Киеву, оказались непригодными к боевым условиям.

Глава офиса президента Украины вместе с тем не стал приводить подробности о поставках Украине неисправного оружия, однако, отвечая на вопрос, получил ли Киев из Рима зенитный ракетный комплекс SAMP-T, он отметил, что период подготовки персонала и ввода в эксплуатацию является длительным.

Накануне газета Il fatto Quotiiano сообщила, что в минобороны Италии переложили вину за плачевное состояние переданной Киеву военной техники на предыдущее правительство. В военном ведомстве объяснили, что техобслуживанием 20 изначально поврежденных самоходных гаубиц M109L занимались в США. Источник в минобороны также добавил, что орудия простояли без дела несколько месяцев.

Ранее, 29 апреля, на Украине заявили, что ни одна из самоходных артиллерийских установок (САУ), переданных Римом Киеву, не была готова к бою.

О том, что Италия передала Украине около 20 САУ M109L, стало известно 16 апреля. Состав с ними двигался по стране на малой скорости, а на установках не было никаких опознавательных знаков.

В декабре 2022 года совет министров Италии одобрил принятие декрета, продлевающего поставки вооружения Украине до 31 декабря 2023 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.