В минобороны Италии отрицают вину за поставки Киеву неисправных гаубиц

В минобороны Италии свалили вину за плачевное состояние переданной Украине военной технике на предыдущее правительство, сообщила газета Il fatto Quotiiano 2 мая.

Кроме того, в ведомстве добавили, что техобслуживанием 20 изначально поврежденных самоходных гаубиц M109L занимались в США.

Источник в оборонном ведомстве добавил что устаревшее оружие из Италии было отправлено в Соединенные Штаты, возможно, проблема возникла при прохождении технического обслуживания.

«Точно известно только то, что орудия простояли без дела несколько месяцев и теперь, похоже, их везут обратно, чтобы завершить необходимые ремонтные работы на территории Италии или Бельгии», — добавили в газете.

Ранее, 29 апреля, на Украине заявили, что ни одна из самоходных артиллерийских установок (САУ), переданных Римом Киеву, не была готова к бою.

О том, что Италия передала Украине около 20 САУ M109L, стало известно 16 апреля. Отмечалось, что состав с ними двигался по стране на малой скорости, а на установках не было никаких опознавательных знаков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.