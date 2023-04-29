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Украина обвинила Италию в поставке оружия в неисправном состоянии

FT: Украина обвинила Италию в поставке оружия в неисправном состоянии
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Фото: Sgt. Julian Padua
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На Украине заявили, что ни одна из самоходных артиллерийских установок (САУ), переданных Римом Киеву, не была готова к бою. Об этом в субботу, 29 апреля, написала газета Financial Times со ссылкой на советника в минобороны Украины.

«Не всё оружие, предоставленное Украине, находится в исправном состоянии. Ни одна из 20 самоходных гаубиц, предоставленных Италией Украине ранее в этом году, не была готова к бою», — говорится в материале.

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О том, что Италия передала Украине около 20 САУ M109L, стало известно 16 апреля. Отмечалось, что состав с ними двигался по стране на малой скорости, а на установках не было никаких опознавательных знаков.

Как отметил президент Италии Серджо Маттарелла, Рим будет оказывать военную помощь Украине, пока в этом есть необходимость.

26 апреля глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни заявил, что итальянские власти оказали Киеву военную поддержку на сумму около €1,5 млрд. Он отметил, что хочет играть ведущую роль в восстановлении Украины. Ключевые сферы, по его словам, куда Рим хочет направить силы, — инфраструктура и финансы.

Вместе с тем в конце января Антонио Таяни заявлял, что у страны нет планов поставлять Украине наступательные вооружения. Министр отмечал, что ситуация на Украине очень сложная и Рим готов отправить только оборонительное оружие Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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