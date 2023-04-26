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Италия оказала Украине военную поддержку на сумму около €1,5 млрд

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zheng Huansong
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Итальянские власти оказали Киеву военную поддержку на сумму около €1,5 млрд. Об этом сообщил 26 апреля глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни в Риме на конференции, посвященной вопросам восстановления Украины.

Он отметил, что Италия хочет играть ведущую роль в восстановлении Украины. Ключевые сферы, по его словам, куда Рим хочет направить силы — инфраструктура и финансы.

«Помощь, которую мы предоставляем, охватывает военную, гуманитарную, финансовую сферу», — сказал он, напомнив, что уже военной помощи оказано на €1,5 млрд.

Министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти в свою очередь объявил о том, что Италия сделает гарантийный взнос в фонд Европейского инвестиционного банка в размере €100 млн.

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Ранее, 17 апреля, президент Италии Серджо Маттарелла заверил, что Рим будет оказывать военную помощь Украине, пока в этом есть необходимость.

При этом в феврале Таяни отмечал, что поставки итальянских истребителей Украине являются «практически невозможными» сценарием.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года.

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