Президент Италии выразил готовность оказывать военную помощь Украине
Италия намерена оказывать военную помощь Украине, пока в этом есть необходимость. Об этом 17 апреля заявил итальянский лидер Серджо Маттарелла в ходе пресс-конференции в Варшаве после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.
Маттарелла подчеркнул, что Рим и впредь будет поддерживать Киев с точки зрения военных поставок, гуманитарной и финансовой помощи, а также в вопросе восстановления страны.
«Это с убеждением, что это касается не только Украины, но и всех стран, которые апеллируют к свободе личности и народов», — цитирует Маттареллу агентство АНСА.
Накануне, 16 апреля, газета La Repubblica сообщила, что Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L. Отмечалось, что состав двигался на малой скорости, а на установках не было никаких опознавательных знаков.
Вместе с тем в конце января глава МИД Италии Антонио Таяни заявлял, что у страны нет планов поставлять Украине наступательные вооружения. Министр отмечал, что ситуация на Украине очень сложная и Рим готов отправить только оборонительное оружие Киеву.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.