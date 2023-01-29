Италия отказалась поставлять Украине наступательное оружие

Рим не будет поставлять Киеву наступательные вооружения. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире вечернего ток-шоу на телеканале Rai 3.

Он отметил, что ситуация на Украине очень сложная и Италия готова отправить оборонительное оружие Киеву.

«Мы никогда не будем отправлять наступательное оружие, потому что мы не воюем с Россией, мы ничего не имеем против русского народа, мы только защищаем независимость Украины», — приводит слова Таяни итальянская газета La Stampa.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев начал ускоренные переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет Украине.

Так, 27 января газета Il Messaggero сообщила, что Италия и Франция собираются отправить на Украину зенитные ракеты Aster 30. Они применяются для оснащения систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T. В материале отмечалось, что страны договорились о совместной закупке порядка 700 этих ракет.

В свою очередь, депутат национальной ассамблеи Франции от крайне правой партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли предостерег Запад от поставки тяжелых вооружений Киеву. Он указал, что у стран Запада нет возможности контролировать использование поставленных вооружений, что грозит развязыванием третьей мировой войны.

19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего. Он подчеркнул, что поставки такого вооружения Украине будут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.

За день до этого официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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