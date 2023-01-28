Подоляк заявил о переговорах с Западом о поставках дальнобойных ракет Украине
Киев начал ускоренные переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет Украине. Об этом в субботу, 28 января, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Первое — переговоры уже идут. Второе — переговоры идут ускоренно», — сказал он в эфире телеканала «Дом».
Подоляк подчеркнул, что западные партнеры понимают необходимость поставок этих вооружений Киеву.
«Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», — отметил он.
При этом он считает, что украинские власти должны ежедневно рассказывать о необходимости предоставления этого вооружения, а не выражать недовольство, дополняет «Газета.Ru».
Днем ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что страны Запада на данный момент обещали передать Киеву совокупно 321 тяжелый танк. Он также добавил, что киевский режим нуждается и в авиации.
В тот же день депутат национальной ассамблеи Франции от крайне правой партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли предостерег Запад от поставки тяжелых вооружений Киеву. Он указал, что у стран Запада нет возможности контролировать использование поставленных вооружений, что грозит развязыванием Третьей мировой войны.
19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего. Он подчеркнул, что поставки такого вооружения Украине будут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.
За день до этого официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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