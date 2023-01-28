Реклама
Прямой эфир
Мир
В США задумались о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
Мир
Шольц пообещал взвешивать все шаги по Украине для безопасности немцев
Экономика
Экономист Григорьев допустил рост курсов доллара и евро в феврале на 5%
Мир
Посол Израиля в Германии заявил о закулисной помощи страны Киеву
Спорт
Белорусская теннисистка Соболенко выиграла финал Australian Open
Спорт
Глава МОК не исключил участия россиян в ОИ-2024 под нейтральным флагом
Происшествия
На станции «Каширская» в Москве произошел пожар
Мир
Живущие на Украине венгры рассказали о новой волне мобилизации
Мир
В Иерусалиме произошло новое нападение с оружием на людей
Мир
В Израиле 42 человека задержаны после теракта в Восточном Иерусалиме
Мир
Москва перефокусировла диалог по антитеррору с США на Азию и Африку
Мир
В ВВС Украины заявили о желании получить от Запада 24 истребителя
Сюжет:

Подоляк заявил о переговорах с Западом о поставках дальнобойных ракет Украине

0
Фото: ТАСС/Кряжев Александр
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев начал ускоренные переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет Украине. Об этом в субботу, 28 января, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
И почему перехватывать их будет проще, чем использующиеся украинцами GMLRS для комплексов HIMARS

«Первое — переговоры уже идут. Второе — переговоры идут ускоренно», — сказал он в эфире телеканала «Дом».

Подоляк подчеркнул, что западные партнеры понимают необходимость поставок этих вооружений Киеву.

«Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», — отметил он.

При этом он считает, что украинские власти должны ежедневно рассказывать о необходимости предоставления этого вооружения, а не выражать недовольство, дополняет «Газета.Ru».

Днем ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что страны Запада на данный момент обещали передать Киеву совокупно 321 тяжелый танк. Он также добавил, что киевский режим нуждается и в авиации.

В тот же день депутат национальной ассамблеи Франции от крайне правой партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли предостерег Запад от поставки тяжелых вооружений Киеву. Он указал, что у стран Запада нет возможности контролировать использование поставленных вооружений, что грозит развязыванием Третьей мировой войны.

19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего. Он подчеркнул, что поставки такого вооружения Украине будут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.

За день до этого официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023