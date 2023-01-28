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Французский депутат предостерег Запад от поставки тяжелых вооружений Киеву

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Фото: commons.wikimedia.org
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Поставки наступательного вооружения выводят конфликт на Украине на новый уровень. Об этом 27 января заявил депутат национальной ассамблеи Франции от крайне правой партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли.

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«Необходимо крайне внимательно подходить к вопросу возможной эскалации. Чтобы Украина могла защищаться — это одно дело, давать же Украине средства атаковать Россию — это означает перейти к следующему этапу конфликта», — сказал он в эфире телеканала CNews.

Жакобелли указал, что у стран Запада нет возможности контролировать использование поставленных вооружений, что грозит развязыванием Третьей мировой войны. Он также напомнил об отсутствии у Франции достаточных запасов собственной техники.

«Прежде чем думать, стоит их поставлять или нет, надо понимать, что у нас их нет. Ситуация с танками во Франции на сегодня довольно печальна. Их всего 200, но не все из них в рабочем состоянии. Когда мы сами находимся в такой ситуации, поверьте, мы ничего никому не можем дать, иначе мы сами окажемся беззащитны. То же касается ряда самолетов и ракет», — сказал депутат.

26 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Ранее, 25 января, министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил об отправке первых бронемашин AMX-10RC на Украину в феврале. Он добавил, что из соображений безопасности не называет конкретного числа бронемашин.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже, что не исключает возможность передачи Украине танков Leclerc. Он сказал, что поручил министру обороны поработать над этим вопросом.

19 января военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что французские танки Leclerc уступают в маневренности танкам Вооруженных сил РФ. Он указал, что это обычный танк, имеющий калибр пушки 120 мм. Литовкин добавил, что единственное преимущество танков Leclerc в том, что у них более свободная башня.

При этом лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо 12 января сказал, что, продолжая поставлять Украине оружие, Франция постепенно становится стороной конфликта.

В начале января французский президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC. Он отметил, что это будет впервые, когда бронетехника западного производства будет поставлена в поддержку Вооруженных сил Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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