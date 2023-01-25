Франция пообещала доставить первые бронемашины AMX-10RC на Украину в феврале

Франция доставит первые бронемашины AMX-10RC на Украину уже в феврале. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в среду, 25 января, в эфире телеканала France 5.

«Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля», — отметил Лекорню.

Он добавил, что Франция из соображений безопасности не называет конкретного числа бронемашин, направляемых Киеву.

«Мы относимся к этому с осторожностью. Русские заявили, что планируют нанести удар по логистическим цепочкам и местам, через которые может пройти военная помощь западных стран, поэтому мы осторожно говорим о сроках и количестве поставок», — сказал министр обороны Франции.

В начале января французский президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC. Он отметил, что это будет впервые, когда бронетехника западного производства будет поставлена в поддержку Вооруженных сил Украины.

В том же месяце газета Politico сообщила, что власти Франции рассматривают возможность передачи украинской стороне своих танков Leclerc, однако принятого решения по этому вопросу еще нет.

С призывом передать Украине французские танки Leclerc выступил 12 декабря 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.