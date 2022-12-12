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Шмыгаль призвал Францию передать Киеву французские танки Leclerc

Премьер Украины Шмыгаль призвал Францию передать Киеву танки Leclerc
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Фото: flickr.com/7armyjmtc
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Париж передать Киеву французские танки, в частности Leclerc.

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По его словам, Киеву понадобится оружие, в частности реактивные снаряды, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют ежедневно.

«Мы просим направить нам танки, а именно французские танки Leclerc», — отметил он в эфире телеканала LCI в понедельник, 12 декабря.

Ранее, 11 декабря, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция продолжает поставки оружия Украине на фоне дефицита вооружений в собственной армии, что является безумием. В статье приводится отчет Французского института международных отношений (IFRI), согласно которому низкие поставки вооружений Украине Францией обусловлены недостатком у страны собственных вооружений.

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен поставлять ВСУ дополнительное вооружение. Он подчеркнул, что, несмотря на готовность продолжать поддерживать ВСУ, Франция никогда не пойдет на ослабление своей собственной армии.

При этом 1 декабря газета Politico сообщила о том, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность и далее предоставлять Украине оружие из-за ситуации с собственными запасами.

Министр обороны Украины Алексей Резников 29 ноября заявил, что государству передали реактивные системы залпового огня (РСЗО) LRU MLRS из Франции.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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