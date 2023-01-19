Франция рассматривает возможность отправки на Украину танков Leclerc
Франция рассматривает возможность передачи украинской стороне своих танков Leclerc, однако решение еще не принято, проинформировало 19 января европейское издание Politico, сославшись на неназванного французского чиновника.
«Тема сложная, и решения в Париже еще нет. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании советов министров Франции и Германии», — отметил собеседник газеты.
По официальной информации на ноябрь минувшего года, на вооружении сухопутных войск Франции было 222 танка Leclerc старой версии, 200 из них подлежали модернизации в срок до 2025 года.
С призывом передать Украине французские танки Leclerc выступил 12 декабря 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
К середине декабря Париж оказал Киеву финансовую помощь в размере почти €1 млрд.
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении 31 декабря пообещал Украине «помощь до победы». Он заверил французов в стойкости перед кризисом и заявил, что 2023 год станет годом первых проблем, которые ожидаются жителями страны. Макрон пообещал справиться с любыми вызовами, продолжить реактивировать ядерные реакторы и противостоять кризисам.
РФ неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято российской стороной 24 февраля из-за обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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