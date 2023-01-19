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Франция рассматривает возможность отправки на Украину танков Leclerc

Politico: Франция рассматривает возможность поставлять на Украину танки Leclerc
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Фото: flickr.com/nato
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Франция рассматривает возможность передачи украинской стороне своих танков Leclerc, однако решение еще не принято, проинформировало 19 января европейское издание Politico, сославшись на неназванного французского чиновника.

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«Тема сложная, и решения в Париже еще нет. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании советов министров Франции и Германии», — отметил собеседник газеты.

По официальной информации на ноябрь минувшего года, на вооружении сухопутных войск Франции было 222 танка Leclerc старой версии, 200 из них подлежали модернизации в срок до 2025 года.

С призывом передать Украине французские танки Leclerc выступил 12 декабря 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

К середине декабря Париж оказал Киеву финансовую помощь в размере почти €1 млрд.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении 31 декабря пообещал Украине «помощь до победы». Он заверил французов в стойкости перед кризисом и заявил, что 2023 год станет годом первых проблем, которые ожидаются жителями страны. Макрон пообещал справиться с любыми вызовами, продолжить реактивировать ядерные реакторы и противостоять кризисам.

РФ неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято российской стороной 24 февраля из-за обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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