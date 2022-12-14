МИД Франции оценил объем общей помощи Украине почти в €1 млрд

Общая финансовая помощь Украине составляет почти €1 млрд. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказала глава МИД Франции Катрин Колонна на пресс-брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале французского МИД.

«Я счастлива сообщить, что мы собрали большую сумму. Эта сумма составляет почти €1 млрд», — рассказала министр.

Около 70 государств решили отправить финансовую помощь Киеву, чтобы помочь Украине пережить зиму. Глава ведомства уточнила, что около €415 млн предназначены для энергетического сектора, €25 млн — на водоснабжение, €38 млн — на продовольствие, €17 млн — на здравоохранение, €22 млн — на транспорт.

13 декабря Украина получила от Франции кредит на льготных условиях в размере €100 млн. В кабмине страны добавили, что общая сумма прямой бюджетной поддержки от Франции с февраля достигает $432 млн.

Ранее, 10 декабря, стало известно, что Совет Евросоюза одобрил льготный кредит Украине в размере €18 млрд. В числе целей кредита организация указала финансирование неотложных потребностей страны и восстановление критической инфраструктуры.

7 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическая инфраструктура страны на сегодняшний день не подлежит полному восстановлению. Он предупредил, что в ближайшем будущем не удастся отказаться от аварийных отключений в большинстве населенных пунктов.

30 ноября Зеленский заявил о необходимости более $1 трлн для восстановления Украины. По его словам, Киев разрабатывает систему, которая позволит странам-партнерам «взять шефство» в восстановлении регионов, городов и предприятий страны.

Страны Запада начали активно финансировать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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