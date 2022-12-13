На Украине заявили о получении кредита от Франции в размере €100 млн

Украина получила от Франции кредит на льготных условиях в размере €100 млн. Об этом 13 декабря сообщается на официальном сайте правительства страны.

«Украина получила €100 млн кредита на льготных условиях от Французского агентства развития. Средства направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования первоочередных расходов, в частности социальных и гуманитарных», — отмечается в сообщении.

В кабинете министров добавили, что общая сумма прямой бюджетной поддержки от Франции с февраля достигает $432 млн.

Накануне сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза согласовали увеличение на €2 млрд финансирование Европейского фонда мира (EPF), из бюджета которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине. В документе также указано, что соответствующее решение посылает «четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров».

В этот же день правительство Швеции выделило дополнительные 600 млн крон (около $58 млн) на оказание помощи Украине. Деньги должны пойти на постройку школ, больниц, жилья, инфраструктуры, в том числе энергетического сектора, и сельского хозяйства.

В конце ноября стало известно, что Европарламент (ЕП) одобрил новый пакет макрофинансовой поддержки Украины от Евросоюза (ЕС) на сумму до €18 млрд на 2023 год. 10 декабря этот пакет был одобрен Советом ЕС. Уточнялось, что кредит будет иметь льготный 10-летний период. Государства — члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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