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Власти Швеции выделили около $58 млн на оказание помощи Украине

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Правительство Швеции выделило дополнительные 600 млн крон (около $58 млн) на оказание помощи Украине. Об этом в интервью телеканалу SVT в понедельник, 12 декабря, заявил министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель.

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Он отметил, что украинцам сейчас тяжело, именно поэтому Швеция выделит более полумиллиарда крон на восстановление страны.

Деньги должны пойти на постройку школ, больниц, жилья, инфраструктуры, в том числе энергетического сектора, и сельского хозяйства.

Форсель добавил, что этот пакет помощи не первый и не последний. В будущем, по его словам, необходимо сделать еще больше для помощи Украине.

Ранее в этот же день министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что выделенный Швецией пакет военной помощи Украине на 50% больше предыдущего.

В конце ноября Швеция поставила на Украину более 180 т генераторов и трансформаторов на сумму $9,63 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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