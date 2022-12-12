Власти Швеции выделили около $58 млн на оказание помощи Украине

Правительство Швеции выделило дополнительные 600 млн крон (около $58 млн) на оказание помощи Украине. Об этом в интервью телеканалу SVT в понедельник, 12 декабря, заявил министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель.

Он отметил, что украинцам сейчас тяжело, именно поэтому Швеция выделит более полумиллиарда крон на восстановление страны.

Деньги должны пойти на постройку школ, больниц, жилья, инфраструктуры, в том числе энергетического сектора, и сельского хозяйства.

Форсель добавил, что этот пакет помощи не первый и не последний. В будущем, по его словам, необходимо сделать еще больше для помощи Украине.

Ранее в этот же день министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что выделенный Швецией пакет военной помощи Украине на 50% больше предыдущего.

В конце ноября Швеция поставила на Украину более 180 т генераторов и трансформаторов на сумму $9,63 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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