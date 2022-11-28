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Швеция поставила Киеву генераторов и трансформаторов более чем на $9,6 млн

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Швеция поставила на Украину более 180 т генераторов и трансформаторов на сумму $9,63 млн. Об этом 28 ноября сообщил в интервью TT News Agency министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

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«Через шведское управление по вопросам защиты гражданского населения (MSB) Швеция поставила более 180 т генераторов и трансформаторов на сумму 100 млн крон ($9,63 млн)», — рассказал министр, находящийся в Киеве вместе с коллегами из Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Эстонии.

При этом он отметил, что Швеция и дальше будет оказывать Украине политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку, пока конфликт не закончится.

24 ноября Еврокомиссия (ЕК) призвала страны Евросоюза (ЕС) оказать помощь Украине, массово направляя туда высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы.

Накануне, 23 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться неделями, в связи с чем стране необходим стратегический резерв генераторов. Об этом он сказал по видеосвязи, принимая участие в запуске проекта помощи европейских городов по поставке генераторов на Украину.

По его словам, проект европейских стран может помочь украинцам «пережить самую сложную зиму в современной истории страны». Он указал, что Украине необходимо высоковольтное оборудование, в частности автотрансформаторы, автоматические выключатели, реле и разрядники.

18 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Он также сообщил, что из-за сложившейся ситуации Киеву необходима дополнительная помощь со стороны Евросоюза (ЕС), которая пойдет на покупку энергетического оборудования и газа.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале который президент РФ объявил 24 февраля.

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