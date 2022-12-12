В Швеции заявили об увеличении нового пакета военной помощи на 50%

Выделенный Швецией пакет военной помощи Украине на 50% больше предыдущего. Об этом 11 декабря заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон во время визита в Одессу.

«В этом пакете мы предоставляем ПВО, также боеприпасы для еще одного вида ПВО, и также, конечно, есть пакет, связанный с подготовкой к зиме», ― рассказал Йонсон.

По словам главы шведского оборонного ведомства, это уже девятый пакет помощи Стокгольма Киеву. Шведское правительство приняло его несколько недель назад.

Также глава Минобороны Швеции напомнил, что с 1 января страна начнет председательствовать в Европейском союзе и будет ставить «защиту интересов Украины» одной из приоритетных задач.

Ранее в этот день глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что сейчас военные запасы стран ЕС истощены из-за поставок Украине. По его мнению, теперь Европе самой не хватает критически важных вооружений, чтобы обеспечить собственную обороноспособность.

В конце ноября Швеция отправила Украине более 180 т генераторов и трансформаторов на сумму $9,63 млн. Ранее парламент Швеции (риксдаг) выделил пакет военной помощи Киеву на сумму свыше $280 млн. В него вошли системы противовоздушной обороны (ПВО), квалифицированные боекомплекты, а также боевые бронированные машины и личное снаряжение.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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