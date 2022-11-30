Зеленский заявил о необходимости более $1 трлн для восстановления Украины

На восстановление Украины понадобится более $1 трлн, заявил 29 ноября президент страны Владимир Зеленский во время представления заявки Одессы на проведение «Экспо-2030».

По его словам, сейчас Киев разрабатывает систему, которая позволит странам-партнерам «взять шефство» в восстановлении над регионами, городами или предприятиями страны.

«Мы уже видим интерес со стороны Франции, Великобритании, Нидерландов, Германии, Дании, Финляндии, Италии, Турции, Польши, Португалии, Чехии, Словении, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Словакии, Австрии, Греции, Канады, США, Японии и Австралии. И это еще не полный список», — цитирует его украинское издание «Страна.ua».

14 ноября Великобритания анонсировала выделение первого транша в $5,8 млн из $11,7 млн в Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления энергосистемы страны.

Ранее, 11 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры страны потребуется более $200 млн.

2 ноября депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек также указал в беседе с «Известиями», что окончательная сумма, необходимая Украине для восстановления, может достигнуть €1 трлн.

1 ноября сообщалось, что Евросоюз выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы и предоставил энергооборудование. При этом в сообщении отмечалось, что уровень поддержки должен быть срочно увеличен.

23 октября канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложили создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи в восстановлении страны. Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом

При этом еще 18 августа Турция подписала меморандум, согласно которому она обязуется помочь Киеву в восстановлении инфраструктуры Украины. Украинские власти надеятся на то, что турецкие бизнес и госструктуры помогут в развитии конкретных проектов восстановления, а также смогут оказать консультационную и техническую помощь.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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