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Анкара поможет Киеву восстановить инфраструктуру страны

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Турция подписала меморандум, согласно которому Анкара обязуется помочь Киеву в восстановлении инфраструктуры Украины. Об этом 18 августа сообщает министерство инфраструктуры Украины в своем Telegram-канале.

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«Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В ведомство рассчитывают, что турецкие бизнес и госструктуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

«Рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления. Уже в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, где будем прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций, а также развивать конкретные проекты для сотрудничества», — говорится в сообщении министерства.

18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Львове. По данным турецкого ТВ, президент Турции во время переговоров собирается предложить президенту Украины организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk, ссылаясь на источники, сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения дорожной карты по Украине.

Ранее, 6 августа, Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции, отметив, что Анкара готова стать площадкой для переговоров. Президент Турции выразил уверенность в том, что конфликт на Украине можно закончить только дипломатическим путем. 8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в настоящее время нет.

До этого, 5 августа, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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