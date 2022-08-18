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Переговоры Зеленского и Эрдогана начались во Львове

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Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский начали переговоры во Львове. Об этом сообщает 18 августа телеканал A Haber.

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По данным турецкого ТВ, президент Турции во время переговоров собирается предложить президенту Украины организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk, ссылаясь на источники, сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения дорожной карты по Украине.

Отмечается, что турецкий лидер добирался сначала поездом до Польши, а оттуда по автотрассе уехал во Львов.

Как отметил ранее в четверг турецкий политолог Керим Хас, главными темами предстоящих переговоров президентов Турции и Украины, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который тоже прибыл во Львов для участия в трехсторонней встрече, будут зерновая сделка и вывоз украинского зерна из черноморских портов.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, в свою очередь, предположил, что в ходе встречи во Львове Эрдоган и Гутерриш могут попытаться убедить Зеленского пойти на уступки России для мирного урегулирования ситуации, в том числе оставить идею вернуть юг страны. При этом Арестович подчеркнул, что украинский лидер откажется от любого мирного предложения.

Ранее, 6 августа, Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции, отметив, что Анкара готова стать площадкой для переговоров. Президент Турции выразил уверенность в том, что конфликт на Украине можно закончить только дипломатическим путем. 8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в настоящее время нет.

До этого, 5 августа, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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