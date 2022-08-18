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В Киеве допустили намерение Турции и ООН убедить Зеленского сдаться

Арестович допустил намерения президента Турции Эрдогана и генсека ООН Гутерриша убедить Зеленского сдаться
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В ходе встречи во Львове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш могут попытаться убедить главу Украины Владимира Зеленского пойти на уступки России для мирного урегулирования ситуации, в том числе оставить идею вернуть юг страны. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.

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«Может быть, и будут [предлагать прекращение боевых действий и отказ от попыток вернуть юг]. Но я боюсь даже воспроизвести, что он (Зеленский. — Ред.) ответит», — отметил он.

Арестович пояснил, что украинский лидер откажется от любого мирного предложения.

Ранее, 17 августа, генеральный секретарь ООН приехал во Львов. 18 августа Гутерриш примет участие в трехсторонней встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским во Львове. Стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела СИЗО в Еленовке.

Кроме того, Гутерриш совершит визит в один из трех портов Одессы, участвующих в зерновой сделке.

После встречи итоги переговоров будут обсуждаться на заседании СБ (Совета Безопасности) ООН, которое запросили США и европейские страны.

Как стало известно, власти Запорожья хотят, чтобы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш лично приехать в регион, чтобы удостовериться в нежелании местных жителей оставаться в составе Украины.

Ранее, в июле, глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть контроль над утраченными землями. По его словам, возвращение «полного суверенитета» — главная цель Киева. Министр добавил, что сейчас Украина не ведет переговоры с Россией о мирном урегулировании и намерена продолжать боевые действия. Любые территориальные уступки в пользу Москвы Кулеба исключил.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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