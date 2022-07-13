Кулеба заявил о намерении ВСУ вернуть контроль над утраченными землями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены вернуть контроль над всеми утраченными регионами. Об этом заявил в среду, 13 июля, глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

По словам министра, возвращение «полного суверенитета» — главная цель Киева.

«Цель Украины — освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге страны», — сказал Кулеба в ходе брифинга, который транслировал украинский МИД.

Он добавил, что сейчас Украина не ведет переговоры с Россией о мирном урегулировании и намерена продолжать боевые действия. Любые территориальные уступки в пользу Москвы Кулеба исключил.

Ранее, в июне, Кулеба заявлял, что при отсутствии поставок западного оружия Украина будет воевать лопатами. Он развеял надежды Запада, будто без военной помощи Киев охотнее пойдет на уступки.

В том же месяце глава украинского МИДа в статье для журнала Foreign Affairs охарактеризовал призывы к компромиссу как побочный продукт растущей усталости. Он подчеркнул, что Украина не пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир.

Риторика Кулебы продолжает линию администрации президента страны Владимира Зеленского, который активно требует оружие у европейских стран и США. Так, 26 мая в офисе Зеленского обвинили Германию в поражениях ВСУ из-за затягивания процесса передачи вооружения Киеву.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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