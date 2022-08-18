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Власти Запорожской области пригласили генсека ООН посетить регион

Власти Запорожской области пригласили генсека ООН Гутерриша посетить регион
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Власти Запорожья предложили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш лично приехать в регион, чтобы удостовериться в нежелании местных жителей оставаться в составе Украины. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с «РИА Новости».

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«Мы будем рады визиту генсека ООН и готовы показать, как наш регион стремится к мирной жизни и как боевики Зеленского стараются всеми силами этому помешать. Гутерреш может лично удостовериться в нежелании местных жителей больше оставаться в составе Украины и в стремлении вернуться на свою историческую родину, в Россию», — заявил Рогов.

По его словам, генсек ООН в рамках визита на Украину может также посетить Запорожскую АЭС, которая систематически подвергается обстрелам со стороны украинской армии.

Рогов подчеркнул, что несмотря на призывы ООН гарантировать право народов на свободу и самоопределение, он боится, что господин Гутерриш сделает вид, что не услышал жителей Запорожской области.

Ранее, 17 августа генеральный секретарь ООН приехал во Львов. 18 августа Гутерриш примет участие в трехсторонней встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским во Львове. На следующий день Гутерриш совершит визит в один из трех портов Одессы, участвующих в зерновой сделке.

15 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Гутерришем. Стороны обсудили условия безопасной работы Запорожской АЭС и обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке, а также обсудили инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

ВСУ регулярно обстреливают территорию ЗАЭС. 15 августа они нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

14 августа постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что департамент безопасности секретариата ООН не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС. Москва настаивает на визите инспекторов и фиксации украинских ударов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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