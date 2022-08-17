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США и Европа запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа

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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
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США и европейские страны запросили заседание СБ (Совета Безопасности) ООН по Украине 24 августа. Об этом в среду, 17 августа, сообщил источник «РИА Новости».

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«США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа», — сказал собеседник агентства.

При этом другой источник уточнил, что темой заседания станет российская спецоперация по защите Донбасса, которая продолжается уже полгода.

Кроме того, по данным ТАСС, будут обсуждаться в том числе итоги визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Ранее в этот день сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов.

Накануне сообщалось, что 18 августа генсек ООН встретится во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отмечалось, что стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела СИЗО в Еленовке.

До этого, 15 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Гутерришем. Стороны обсудили условия безопасной работы Запорожской АЭС и обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке, а также обсудили инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают территорию ЗАЭС. 15 августа они нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

14 августа постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что департамент безопасности секретариата ООН не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС. Москва настаивает на визите инспекторов и фиксации украинских ударов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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