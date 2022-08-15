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Шойгу обсудил с Гутерришем условия безопасного функционирования ЗАЭС

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили условия безопасной работы Запорожской АЭС. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба оборонного ведомства в официальном Тelegram-канале.

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«15 августа министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС», — указано в пресс-релизе.

В Минобороны добавили, что Шойгу и Гутерриш обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке и обсудили инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Ранее 15 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777, заявили в администрации Запорожской области.

14 августа постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что департамент безопасности секретариата ООН не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС.

13 августа украинские националисты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, где располагается объект. Под атаку боевиков попала в том числе прилегающая территория Запорожской теплоэлектростанции. Запорожская ТЭС — самая мощная тепловая электростанция Украины с общей установленной электрической мощностью 3650 МВт.

12 августа в ВГА Запорожской области заявили, что один из снарядов в результате атаки украинской артиллерии упал в 10 м от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные день за днем отражают удары ВСУ по Запорожской АЭС. Он отметил, что уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

5 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится всё опаснее. Дипломат подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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