Политолог дал прогноз на предстоящие переговоры Эрдогана, Зеленского и Гутерриша

Турецкий политолог Керим Хас 18 августа дал прогноз на предстоящие переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львове.

«Я думаю, главными темами трехсторонней встречи будут зерновая сделка и вывоз украинского зерна из черноморских портов», — сказал политолог в беседе с «Известиями».

Хас предположил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 5 августа Эрдоган захочет лично с Гутерришем и Зеленским обсудить тему вывоза украинского зерна.

«Он (Эрдоган. — Ред.) хочет играть посредническую роль в вопросе вывоза зерна и удобрений, потому что больше 85% турецкого импорта пшеницы приходится на РФ и Украину», — пояснил политолог.

18 августа состоится трехсторонняя встреча президентов Украины и Турции, а также генерального секретаря ООН. Стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела СИЗО в Еленовке.

Кроме того, Гутерриш совершит визит в один из трех портов Одессы, участвующих в зерновой сделке.

После встречи итоги переговоров будут обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН 24 августа, которое запросили США и европейские страны.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что в ходе встречи во Львове Эрдоган и Гутерриш могут попытаться убедить Зеленского пойти на уступки России для мирного урегулирования ситуации, в том числе оставить идею вернуть юг страны. При этом Арестович подчеркнул, что украинский лидер откажется от любого мирного предложения.

22 июля в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка». Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш. В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

17 августа Минобороны РФ сообщило, что с 1 августа из портов Украины 21 судно вывезло более 563 тыс. т сельхозпродукции.