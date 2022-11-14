Британия выделила $5,8 млн на восстановление энергосистемы Украины

Великобритания анонсировала выделение первого транша в $5,8 млн в Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления энергосистемы страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале правительства Великобритании.

Как следует из сообщения, 14 ноября планируется подписание соответствующего соглашения между министром иностранных дел Великобритании Клеверли с министром энергетики Украины Германом Галущенко и заместителем директора секретариата Энергетического сообщества Дирком Бушле.

Согласно документу, первый транш финансовой помощи составит около $5,8 млн из $11,7 млн, которые Великобритания должна направить в Фонд энергетической поддержки Украины.

Данные средства планируется направить на ремонт важнейших объектов энергетической инфраструктуры, а также на восстановление энергоснабжения домохозяйств и ключевых объектов, говорится в сообщении британского правительства.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 ноября, на восстановление энергетической инфраструктуры страны потребуется более $200 млн.

1 ноября сообщалось, что Евросоюз (ЕС) выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы и предоставил энергооборудование. При этом в сообщении отмечалось, что уровень поддержки должен быть срочно увеличен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в результате ударов России по энергообъектам Украины, которые продолжаются с 10 октября, повреждено уже 30–40% энергетической инфраструктуры страны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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