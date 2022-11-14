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Британия выделила $5,8 млн на восстановление энергосистемы Украины

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Великобритания анонсировала выделение первого транша в $5,8 млн в Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления энергосистемы страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале правительства Великобритании.

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Как следует из сообщения, 14 ноября планируется подписание соответствующего соглашения между министром иностранных дел Великобритании Клеверли с министром энергетики Украины Германом Галущенко и заместителем директора секретариата Энергетического сообщества Дирком Бушле.

Согласно документу, первый транш финансовой помощи составит около $5,8 млн из $11,7 млн, которые Великобритания должна направить в Фонд энергетической поддержки Украины.

Данные средства планируется направить на ремонт важнейших объектов энергетической инфраструктуры, а также на восстановление энергоснабжения домохозяйств и ключевых объектов, говорится в сообщении британского правительства.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 ноября, на восстановление энергетической инфраструктуры страны потребуется более $200 млн.

1 ноября сообщалось, что Евросоюз (ЕС) выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы и предоставил энергооборудование. При этом в сообщении отмечалось, что уровень поддержки должен быть срочно увеличен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в результате ударов России по энергообъектам Украины, которые продолжаются с 10 октября, повреждено уже 30–40% энергетической инфраструктуры страны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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