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В Европе предложили разработать «план Маршалла» для поддержки Украины

Канцлер ФРГ Шольц и глава ЕК фон дер Ляйен предложили создать «план Маршалла» для Украины
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Фото: Global Look Press/dpa/Friso Gentsch
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Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерены создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи в восстановлении страны. Об этом 23 октября они заявили в совместной статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Мы хотим обсудить со специалистам, как мировое сообщество может наилучшим образом помочь Украине. Организация восстановления определит, какой страной в будущем станет Украина. Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше как о создании нового «плана Маршалла» XXI столетия», — говорится в материале.

По словам политиков, восстановление Украины является «задачей поколений», в решении которой Европе «отводится важная роль», потому что Украина является кандидатом на вступление в ЕС.

По их мнению, Киев отстаивает основы мирного сосуществования и процветания во всем мире.

«Когда мы поддерживаем Украину, мы строим наше будущее и будущее нашей общей Европы», — отмечается в статье.

Они также напомнили, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий на Украине в €350 млрд и Киев не справится с такими расходами. Поэтому ЕС, страны G7, международные финансовые институты и ведущие международные организации должны координировать процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры этой страны.

Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

18 октября в подтверждение предположений европейцев премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил €2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС. Он уточнил, что полученные средства будут использованы для покрытия неотложных расходов бюджета.

17 октября стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС намерены одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для украинских военных.

10 октября представители Европейского союза (ЕС) заявили, что уже ведут переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи в 2023 году. Речь идет о сумме в размере около €18 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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