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Зеленский признал невозможность восстановления энергосистемы этой зимой

Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно
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Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout
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Энергетическая инфраструктура Украины на сегодняшний день не подлежит полному восстановлению. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил глава государства Владимир Зеленский.

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«Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества <...> Но стоит не забывать, что восстановить 100% энергосистемы <...> сейчас невозможно, нужно время», — пояснил он в видеообращении, опубликованном в Telegram.

По словам президента, в ближайшем будущем не удастся отказаться от аварийных отключений в большинстве населенных пунктов. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что стабилизации энергосистемы и защита электростанций остаются одними из приоритетных задач.

Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев может лишиться воды, света и тепла. По его словам, подготовленных властями пунктов обогрева не хватит для всех жителей столицы. На текущий момент таких точек около 500, а в городе проживает 3 млн человек.

Накануне глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в настоящий момент половина жителей Киевской области остаются без электричества. По его словам, местные энергетики работают не покладая рук, чтобы оперативно восстановить неполадки в электроснабжении.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, таким образом Москва реагирует на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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