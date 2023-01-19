Военный эксперт рассказал о недостатках французских танков Leclerc

Военный обозреватель Виктор Литовкин 19 января рассказал в беседе с «Известиями», что французские танки Leclerc уступают в маневренности танкам Вооруженных сил РФ.

«Это обычный танк, 120 мм — калибр пушки, свыше 1 тыс. л. с. — мощность двигателя, нет системы автоматического заряжания. Обыкновенный танк, ничего особенного нет, только французский. Он выше нашего танка, поэтому и цель более крупная, чем наш танк. И вес у него больше, 60 т, что позволяет ему быть менее маневренным, чем наши танки», — сказал он.

Литовкин добавил, что единственное преимущество танков Leclerc в том, что у них более свободная башня.

«Он уступает нашим танкам, но выигрывает в том, что у него более свободная башня с комфортным размещением танкистов», — заключил эксперт.

Ранее в этот день издание Politico, сославшись на неназванного французского чиновника, написало, что Париж рассматривает возможность передачи украинской стороне своих танков Leclerc, однако решение еще не принято.

С призывом передать Украине французские танки Leclerc выступил 12 декабря 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении 31 декабря пообещал Украине «помощь до победы». Он заверил французов в стойкости перед кризисом и заявил, что 2023 год станет годом первых проблем, которые ожидаются жителями страны.

При этом лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо 12 января заявил, что, продолжая поставлять Украине оружие, Франция постепенно становится стороной конфликта.

Россия начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса 24 февраля 2022-го. Решению предшествовало обострение ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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