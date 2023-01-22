Макрон не исключил возможности поставок танков Leclerc Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности передачи Украине танков Leclerc («Леклерк»). Об этом он заявил 22 января на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже.
«Что касается танков Leclerc, я попросил министра обороны поработать над этим вопросом. Никакие варианты не исключаются», — цитирует его газета Le Figaro.
19 января военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что французские танки Leclerc уступают в маневренности танкам Вооруженных сил РФ. Он указал, что это обычный танк, имеющий калибр пушки 120 мм. Литовкин добавил, что единственное преимущество танков Leclerc в том, что у них более свободная башня.
В тот же день газета Politico сообщила, что власти Франции рассматривают возможность передачи украинской стороне своих танков Leclerc, однако принятого решения по этому вопросу еще нет.
С призывом передать Украине французские танки Leclerc выступил 12 декабря 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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