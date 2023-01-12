Во Франции заявили о превращении Парижа в сторону конфликта на Украине

Продолжая поставлять Украине оружие, Франция постепенно становится стороной конфликта. Об этом 12 января заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Twitter.

«Франция идет всё дальше и дальше и явно находится в процессе приобретения статуса «союзника» на Украине!» — написал он.

Он также добавил, что политика действующего президента Эммануэля Макрона угрожает стране.

Ранее 12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала решение Франции об отправке нового пакета помощи Украине. Она назвала это решение необдуманным и провоцирующим дальнейшее обострение конфликта.

4 января глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале подтвердил, что Франция поставит Киеву колесные танки AMX-10RC и бронированные машины Bastion, которые ранее обещал отправить Макрон.

До этого, 31 декабря, французский лидер заявил, что его страна будет помогать Киеву. Он также пообещал справиться с любыми вызовами, продолжить реактивировать ядерные реакторы и противостоять кризисам.

Россия начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса 24 февраля. Решению предшествовало обострение ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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