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МИД РФ счел поставки французских танков на Украину обострением конфликта

Официальный представитель МИД РФ Захарова: поставки французских танков на Украину спровоцируют обострение конфликта
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Решение Франции об отправке нового пакета военной помощи Украине является необдуманным шагом, который спровоцирует дальнейшее обострение конфликта. Об этом 12 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решение о новых военных поставках Украине [от Франции] — это очередной жест, который провоцирует дальнейшую эскалацию и как следствие новые жертвы конфликта, в том числе среди мирного населения новых российских регионов», — сообщила она на брифинге.

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По словам Захаровой, уже сейчас Украина использует французское оружие, в частности артсистему CAESAR. Передача же Киеву танков только сильнее втянет Париж в конфликт и подтвердит двуличность заявлений властей о желании избежать обострения ситуации.

«Заявления США и их союзников по расширению номенклатуры военных поставок киевскому режиму мы рассматриваем как исключительно продолжение целенаправленной линии на затягивание конфликта, что ведет к продлению страданий украинского народа», — добавила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что поставки ударного западного вооружения на Украину не помешают достижению целей России в рамках спецоперации.

4 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Франция поставит Киеву колесные танки AMX-10RC и бронированные машины Bastion.

Тогда же сообщалось, что президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

При этом читатели французского журнала Le Point раскритиковали решение Макрона. Кроме того, британская газета The Telegraph написала, что поставка AMX-10 RC Украине нарушит негласное военное правило.

Москва многократно указывала, что накачивание киевского режима западным оружием только затягивает конфликт и приближает НАТО к опасной отметке прямого столкновения с РФ.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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