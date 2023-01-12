МИД РФ счел поставки французских танков на Украину обострением конфликта

Решение Франции об отправке нового пакета военной помощи Украине является необдуманным шагом, который спровоцирует дальнейшее обострение конфликта. Об этом 12 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решение о новых военных поставках Украине [от Франции] — это очередной жест, который провоцирует дальнейшую эскалацию и как следствие новые жертвы конфликта, в том числе среди мирного населения новых российских регионов», — сообщила она на брифинге.

По словам Захаровой, уже сейчас Украина использует французское оружие, в частности артсистему CAESAR. Передача же Киеву танков только сильнее втянет Париж в конфликт и подтвердит двуличность заявлений властей о желании избежать обострения ситуации.

«Заявления США и их союзников по расширению номенклатуры военных поставок киевскому режиму мы рассматриваем как исключительно продолжение целенаправленной линии на затягивание конфликта, что ведет к продлению страданий украинского народа», — добавила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что поставки ударного западного вооружения на Украину не помешают достижению целей России в рамках спецоперации.

4 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Франция поставит Киеву колесные танки AMX-10RC и бронированные машины Bastion.

Тогда же сообщалось, что президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

При этом читатели французского журнала Le Point раскритиковали решение Макрона. Кроме того, британская газета The Telegraph написала, что поставка AMX-10 RC Украине нарушит негласное военное правило.

Москва многократно указывала, что накачивание киевского режима западным оружием только затягивает конфликт и приближает НАТО к опасной отметке прямого столкновения с РФ.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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