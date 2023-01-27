Военный эксперт рассказал о недостатках французских танков Leclerc

Военный обозреватель Виктор Литовкин 27 января рассказал в беседе с «Известиями», что французские танки Leclerc уступают в маневренности танкам Вооруженных сил РФ.

«Это обычный танк, 120 мм — калибр пушки, свыше 1 тыс. л. с. — мощность двигателя, нет системы автоматического заряжания. Обыкновенный танк, ничего особенного нет, только французский. Он выше нашего танка, поэтому и цель более крупная, чем наш танк. И вес у него больше, 60 т, что позволяет ему быть менее маневренным, чем наши танки», — сказал он.

Литовкин добавил, что единственное преимущество танков Leclerc в том, что у них более свободная башня.

«Он уступает нашим танкам, но выигрывает в том, что у него более свободная башня с комфортным размещением танкистов», — заключил эксперт.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже, что не исключает возможность передачи Украине танков Leclerc. Он сказал, что поручил министру обороны поработать над этим вопросом.

При этом лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо 12 января сказал, что, продолжая поставлять Украине оружие, Франция постепенно становится стороной конфликта.

Как отметил в беседе с «Известиями» 26 января политолог Александр Асафов, ни французские, ни британские танки в том количестве, в котором их выделили, не смогут стать факторами, серьезно меняющими ситуацию.

Россия начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса 24 февраля 2022-го. Решению предшествовало обострение ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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