Политолог заявил о нехватке Киеву поставляемых Западом танков

Политолог Александр Асафов в беседе с «Известиями» в четверг, 26 января заявил, что для кардинального изменения ситуации на поле боя Киеву не хватит тех танков, которые Запад пообещал поставить.

По его словам, ни французские, ни британские танки в том количестве, в котором их выделили, не смогут стать факторами, серьезно меняющими ситуацию. Однако политолог подчеркнул, что ситуация с поставками стала знаковой, так как США устали уговаривать Европу. При этом европейские страны начали искать отговорки и выгоду для самих себя.

«И поэтому США решили ответить на вызов Шольца и поставить какое-то количество танков самостоятельно. По оценке западных военных экспертов, Украина нуждается как минимум в 1,5 тысячах единиц подобной техники. Что уж точно не коррелирует с обсуждаемыми числами», — уточнил Асафов.

Также эксперт добавил, что подобные действия американских властей призваны затянуть конфликт, несмотря на то, что в Вашингтоне заявляют о попытках его закончить. Не исключил политолог и того, что США пойдут еще дальше, чтобы втянуть в конфликт европейские страны.

При этом касательно сроков поставок Leopard Асафов высказал мнение, что это произойдет не раньше середины 2023 года. Аналогичная ситуация складывается и с американскими танками. При этом к дате прибытия данного вооружения, оно уже может Киеву и не понадобиться, заключил эксперт.

О том, что для поставок танков Abrams США потребуется несколько месяцев ранее заявил и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам поставка американских танков M1 Abrams на Украину может занять много месяцев, но конкретную дату он называть не стал.

Ранее в этот день стало известно о том, что Байден принял решение о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

25 января правительство ФРГ объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. Германия готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

В последние недели Запад активно обсуждает возможность поставок Украине немецких танков Leopard 2 и другой бронетехники. Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому вооружения без согласия страны его производителя. До этого момента Германия воздерживалась дать соответствующее разрешение, несмотря на давление со стороны союзников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.