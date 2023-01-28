Рим и Париж собираются отправить Украине ракеты для систем ПВО

Италия и Франция собираются отправить на Украину зенитные ракеты Aster 30, написала газета Il Messaggero 27 января, ссылаясь на свой источник. Они применяются для оснащения систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T.

Страны договорились о совместной закупке порядка 700 этих ракет, часть которых останется в арсеналах Парижа и Рима.

Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто и его французский коллега Себастьян Лекорню в этот день обсудили в ходе встречи в Риме технические детали поставок систем ПВО Киеву.

Сообщается, что официально решение будет принято итальянским премьер-министром Джорджей Мелони, а также французским лидером Эммануэлем Макроном.

Во время переговоров было одобрено производство новых батарей SAMP-T, написала Il Messaggero. Издание подчеркнуло, что разработчик и производитель ЗРК SAMP-T — европейский консорциум Eurosam.

Система предназначается для круговой защиты наземных объектов от массированного воздушного нападения с учетом возможности применения противником беспилотников и создания радиоэлектронных помех. В материале говорится о том, что стоимость одной батареи составляет порядка €800 млн.

6 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $3 млрд, который включает в себя боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух». В частности, $225 млн выделено для создания долгосрочного потенциала и модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

28 декабря прошлого года французская газета Le Figaro уведомила о передаче Францией Украине сломанных самоходных артиллерийских установок Caesar. Лекорню отметил, что «некоторые повреждения установок Caesar становятся серьезными». Как уточнялось, одна пушка из 18 поставленных полностью вышла из строя, у многих САУ пострадала «грузовая» часть и требуется замена турелей, а также ремонт стволов.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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