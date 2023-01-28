Реклама
Прямой эфир
Мир
В США начались протесты из-за гибели избитого полицией афроамериканца
Новости компаний
В правительстве Москвы рассказали о разработке тестов на определение генетических заболеваний
Мир
МИД РФ заявил о проработке НАТО киберударов по Москве и Калининграду
Мир
Рим и Париж собираются отправить Украине ракеты для систем ПВО
Спорт
Теннисистка из РФ Корнеева победила в юниорском турнире Australian Open
Мир
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины
Мир
РФ и Турция приступили к обсуждению деликатных вопросов создания газового хаба
Мир
В Германии увидели риски из-за перехода Европы на американский СПГ
Мир
Генерал ВВС США призвал военных готовиться к войне с КНР в 2025 году
Мир
Посольство призвало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела РФ
Мир
Россия призвала не допустить ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии
Мир
WSJ узнала о проблемах горнолыжных курортов в Альпах из-за отсутствия снега
Сюжет:

Рим и Париж собираются отправить Украине ракеты для систем ПВО

Il Messaggero: Италия и Франция планируют отправить на Украину ракеты Aster 30 для систем ПВО
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Италия и Франция собираются отправить на Украину зенитные ракеты Aster 30, написала газета Il Messaggero 27 января, ссылаясь на свой источник. Они применяются для оснащения систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T.

Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине
Общие затраты Запада на поддержку Киева уже превысили €90 млрд

Страны договорились о совместной закупке порядка 700 этих ракет, часть которых останется в арсеналах Парижа и Рима.

Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто и его французский коллега Себастьян Лекорню в этот день обсудили в ходе встречи в Риме технические детали поставок систем ПВО Киеву.

Сообщается, что официально решение будет принято итальянским премьер-министром Джорджей Мелони, а также французским лидером Эммануэлем Макроном.

Во время переговоров было одобрено производство новых батарей SAMP-T, написала Il Messaggero. Издание подчеркнуло, что разработчик и производитель ЗРК SAMP-T — европейский консорциум Eurosam.

Система предназначается для круговой защиты наземных объектов от массированного воздушного нападения с учетом возможности применения противником беспилотников и создания радиоэлектронных помех. В материале говорится о том, что стоимость одной батареи составляет порядка €800 млн.

6 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $3 млрд, который включает в себя боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух». В частности, $225 млн выделено для создания долгосрочного потенциала и модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

28 декабря прошлого года французская газета Le Figaro уведомила о передаче Францией Украине сломанных самоходных артиллерийских установок Caesar. Лекорню отметил, что «некоторые повреждения установок Caesar становятся серьезными». Как уточнялось, одна пушка из 18 поставленных полностью вышла из строя, у многих САУ пострадала «грузовая» часть и требуется замена турелей, а также ремонт стволов.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023