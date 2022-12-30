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Франция передала Украине сломанные САУ Caesar

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Фото: commons.wikimedia.org/Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
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Франция передала Украине сломанные самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом написала французская газета Le Figaro 28 декабря.

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В статье отмечается, что в Киеве обеспокоены тем, что в последнюю поставку вооружения вошли сломанные или быстро выходящие из строя САУ Caesar.

«Некоторые повреждения установок Caesar становятся серьезными», — признался министр обороны Франции Себастьен Лекорню, чьи слова приводит газета.

Отмечается, что одна пушка из восемнадцати поставленных полностью вышла из строя, у многих САУ пострадала «грузовая» часть и требуется замена турелей а также ремонт стволов.

В связи с этим Лекорню отметил необходимость развивать производство более долговечного оружия во Франции.

«Конфликт продолжается, поэтому мы должны сделать оружие долговечным», — отметил он.

Авторы отмечают также, что министр обороны называет сложность одной из главных причин отказа Парижем поставки на Украину танков «Леклерк».

«Париж априори не будет поставлять Киеву танки «Леклерк», поскольку их обслуживание слишком сложно для армии, которой они нужны немедленно», — сказал Лекарно.

Украина неоднократно жаловалась на поставку со стороны западных стран неисправного вооружения.

Так, в конце ноября сообщалось, что артиллерия, которая поставляется США и их союзниками на Украину, постоянно требует ремонта и обслуживания, и это становится проблемой для Пентагона.

Тогда же военный эксперт и обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, что поставляемое из США артиллерийское вооружение постоянно ломается из-за старости и неправильной эксплуатации. Эксперт считает, что причина частых поломок американской военной техники на Украине состоит в том, что вооружение в Киев поставляется уже в изношенном состоянии. Помимо этого, в украинской армии технику могут неправильно использовать.

Среди причин, приводящих к быстрому выходу техники из строя, Литовкин отметил и сложные климатические условия, в которых она используется.

Ранее в тот же месяце пленный солдат ВСУ рассказал о частых неисправностях или неукомплектованности поставляемого оружия НАТО.

14 ноября Der Spiegel написал о том, что большинство из 14 поставленных на Украину самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 не могут стрелять из-за нехватки запчастей.

1 ноября сообщалось о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем. Отмечалось, что США планирует отправить на Украину снятые с вооружения зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) MIM-23 HAWK.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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