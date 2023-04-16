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Итальянские СМИ сообщили о передаче Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок

La Repubblica: Италия передала Украине около 20 САУ M109L
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Jinipix
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Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L, сообщила 16 апреля газета La Repubblica.

Отмечается, что поезд с артиллерийскими установками прошел накануне через вокзал города Удине.

Местные жители сняли на видео, как САУ проезжают мимо станции. Отмечается, что состав двигался на малой скорости, а на установках не было никаких опознавательных знаков.

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Вместе с тем в конце января глава МИД Италии Антонио Таяни заявлял, что у страны нет планов поставлять Украине наступательные вооружения. Министр отмечал, что ситуация на Украине очень сложная и Рим готов отправить только оборонительное оружие Киеву.

При этом в том же месяце министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал мнение, что поставки Киеву оружия происходят для предотвращения Третьей мировой войны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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