Реклама
Прямой эфир
Общество
Белоусов рассказал о работе над снижением стоимости страхования БПЛА
Мир
Пентагон проведет встречу в Брюсселе по поставкам оружия Украине
Мир
Рейтинг Байдена установил очередной антирекорд
Авто
Great Wall Motor расширит модельную линейку кроссоверов HAVAL в России
Мир
СМИ сообщили о гибели ирландского наемника на Украине
Общество
Белоусов спрогнозировал объем госзаказа на БПЛА в России до 2030 года
Мир
Рябков отметил важность взвешенного ответа США на невыдачу виз
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области
Мир
В ФАО рассказали о невозможности исключения РФ из организации
Мир
Замглавы МИД РФ исключил согласие на уступки США
Армия
Расчет гаубицы «Гиацинт» уничтожил группу пехоты ВСУ
Мир
Небензя заявил об упущениях в резолюции СБ ООН по Афганистану
Экономика
В России не будут проводить отдельную реформу пенсионных накоплений

Рейтинг Байдена установил очередной антирекорд

Gallup: рейтинг Байдена на посту президента США снизился до рекордных 37%
0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена снизился до рекордных 37%. Соответствующие результаты опроса 27 апреля опубликовала исследовательская группа Gallup.

Отмечается, что последние 1,5 года уровень одобрения работы Байдена находилось в диапазоне 40%, за исключением текущего показателя и 38% в июле прошлого года.

Как сообщает Gallup, только Рональд Рейган в начале 1983 года имел более низкий средний показатель среди избранных президентов после Второй мировой войны. Это было связано с тем, что уровень безработицы превысил 10% после экономического спада 1981–1982 годов.

Опрос проводился с 3 по 25 апреля 2023 года, перед заявлением Байдена о выдвижении на второй срок.

Падение одобрения деятельности Байдена исследователи связывают с ухудшением оценок американцами экономики США. Индекс экономической уверенности за апрель составляет –44 по сравнению с –38 в марте. Последний раз он был на таком уровне в октябре.

За кампанию: Джо Байден официально вступил в президентскую гонку
Какие шансы у действующего главы США остаться в Белом доме на второй срок

Накануне спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти обвинил контролирующих сенат демократов в бездействии относительно экономики страны. Он заявил, что Джо Байден и вовсе подводит американскую экономику к краху.

В этот же день Байден записал свой первый предвыборный видеоролик в поддержку своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году. В промо-ролике американский лидер подчеркивает важность отстаивания демократических принципов и представляет себя защитником американской свободы.

О том, что Байден будет баллотироваться на второй срок, он сам официально объявил 25 апреля. Также глава государства указал на то, что у каждого поколения имеются моменты, когда ему приходится отстаивать демократию, и сейчас это время настало. Заявление Байдена было сделано спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.

В свою очередь бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Джо Байден является слабейшим главой США в современной истории. Хейли, которая участвует в выборах президента от Республиканской партии, призвала Байдена отправиться в отставку.

23 апреля телеканал NBC сообщил, что 68% республиканцев продолжают поддерживать предыдущего президента США Дональда Трампа. При этом против переизбрания Байдена выступило 70% респондентов. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего главы государства.

Накануне газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

Газета Politico 15 апреля написала, что рейтинг президента США — на уровне 40%, что является предвестником его поражения на следующих выборах главы государства в 2024 году.При этом этот показатель всего на один процентный пункт выше, чем рейтинг Дональда Трампа четырьмя годами ранее.

17 февраля был опубликован опрос гарвардского центра CAPS-Harris, который показал, что 57% избирателей в США сомневаются в психическом здоровье Байдена. Также, по данным исследования, 67% зарегистрированных избирателей считают, что 80-летний американский лидер слишком стар, чтобы быть президентом.

Агентство Associated Press 6 февраля провело опрос, по результатам которого стало известно, что большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок. Исследование показало, что только 37% демократов желают переизбрания главы государства.

Как заявил 30 января «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) американист Юрий Рогулев, опросы, проводимые в ходе выборов в конгресс, показали, что население США не хочет видеть в качестве президента не только Байдена, но и бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года. В случае переизбрания в начале второго срока Байдену будет 82 года.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023