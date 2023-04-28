Рейтинг Байдена установил очередной антирекорд

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена снизился до рекордных 37%. Соответствующие результаты опроса 27 апреля опубликовала исследовательская группа Gallup.

Отмечается, что последние 1,5 года уровень одобрения работы Байдена находилось в диапазоне 40%, за исключением текущего показателя и 38% в июле прошлого года.

Как сообщает Gallup, только Рональд Рейган в начале 1983 года имел более низкий средний показатель среди избранных президентов после Второй мировой войны. Это было связано с тем, что уровень безработицы превысил 10% после экономического спада 1981–1982 годов.

Опрос проводился с 3 по 25 апреля 2023 года, перед заявлением Байдена о выдвижении на второй срок.

Падение одобрения деятельности Байдена исследователи связывают с ухудшением оценок американцами экономики США. Индекс экономической уверенности за апрель составляет –44 по сравнению с –38 в марте. Последний раз он был на таком уровне в октябре.

Накануне спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти обвинил контролирующих сенат демократов в бездействии относительно экономики страны. Он заявил, что Джо Байден и вовсе подводит американскую экономику к краху.

В этот же день Байден записал свой первый предвыборный видеоролик в поддержку своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году. В промо-ролике американский лидер подчеркивает важность отстаивания демократических принципов и представляет себя защитником американской свободы.

О том, что Байден будет баллотироваться на второй срок, он сам официально объявил 25 апреля. Также глава государства указал на то, что у каждого поколения имеются моменты, когда ему приходится отстаивать демократию, и сейчас это время настало. Заявление Байдена было сделано спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.

В свою очередь бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Джо Байден является слабейшим главой США в современной истории. Хейли, которая участвует в выборах президента от Республиканской партии, призвала Байдена отправиться в отставку.

23 апреля телеканал NBC сообщил, что 68% республиканцев продолжают поддерживать предыдущего президента США Дональда Трампа. При этом против переизбрания Байдена выступило 70% респондентов. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего главы государства.

Накануне газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

Газета Politico 15 апреля написала, что рейтинг президента США — на уровне 40%, что является предвестником его поражения на следующих выборах главы государства в 2024 году.При этом этот показатель всего на один процентный пункт выше, чем рейтинг Дональда Трампа четырьмя годами ранее.

17 февраля был опубликован опрос гарвардского центра CAPS-Harris, который показал, что 57% избирателей в США сомневаются в психическом здоровье Байдена. Также, по данным исследования, 67% зарегистрированных избирателей считают, что 80-летний американский лидер слишком стар, чтобы быть президентом.

Агентство Associated Press 6 февраля провело опрос, по результатам которого стало известно, что большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок. Исследование показало, что только 37% демократов желают переизбрания главы государства.

Как заявил 30 января «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) американист Юрий Рогулев, опросы, проводимые в ходе выборов в конгресс, показали, что население США не хочет видеть в качестве президента не только Байдена, но и бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года. В случае переизбрания в начале второго срока Байдену будет 82 года.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.