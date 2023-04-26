Байден опубликовал свой первый проморолик для участия в выборах 2024 года

Президент США Джо Байден записал свой первый предвыборный видеоролик в поддержку своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году. Видеозапись под названием «Флаг» появилась 26 апреля на YouTube.

В промо-ролике американский лидер подчеркивает важность отстаивания демократических принципов и представляет себя защитником американской свободы.

«Джо Байден баллотируется на повторный срок, чтобы убедиться, что солнце не зайдет над этим (Американским. — Ред.) флагом, а обещание американской демократии не будет нарушено», — указано в анонсе ролика.

В ролике также говорится, что американские демократические ценности находятся под угрозой «радикальных движений, которые пытаются пересмотреть результаты выборов, запрещают книги и лишают женщин права выбора», а также указывают, кому и кого любить. Байден также подчеркивает, что он выступает за «равноправие граждан разных стран», в связи с чем и принял решение идти на выборы.

О том, что Байден будет баллотироваться на второй срок, он сам официально объявил 25 апреля. Также глава государства указал на то, что у каждого поколения имеются моменты, когда ему приходится отстаивать демократию, и сейчас это время настало. Заявление Байдена было сделано спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН заявил, что Россия не вмешивается в дела других государств, комментируя новость о том, что американский лидер решил повторно баллотироваться на пост президента.

В свою очередь бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Джо Байден является слабейшим главой США в современной истории. Хейли, которая участвует в выборах президента от Республиканской партии, призвала Байдена отправиться в отставку.

26 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указал, что в Кремле не задумываются о том, есть ли шанс у нынешнего президента США переизбраться на второй срок, отметив, что об этом должны думать граждане США.

До этого, 23 апреля, телеканал NBC сообщил, что 68% республиканцев продолжают поддерживать предыдущего президента США Дональда Трампа. При этом против переизбрания Байдена выступило 70% респондентов. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего главы государства.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года. В случае переизбрания в начале второго срока Байдену будет 82 года.