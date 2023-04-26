В Кремле оценили намерение Байдена переизбираться на второй срок

В Кремле не задумываются о том, есть ли шанс у нынешнего президента США Джо Байдена переизбраться на второй срок после того, как он заявил о своем намерении участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом заявил 26 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не нам об этом задумываться, об этом задумываться избирателям США. Это скорее их вопрос, и они должны ситуацию анализировать, делать прогнозы и так далее», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Днем ранее, 25 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН заявил, что Россия не вмешивается в дела других государств, комментируя новость о том, что американский лидер Джо Байден решил повторно баллотироваться на пост президента.

О том, что Байден будет баллотироваться на второй срок, он сам официально объявил в тот же день. Также он указал на то, что у каждого поколения имеются моменты, когда ему приходится отстаивать демократию, и сейчас это время настало. Заявление Байдена было сделано спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.

В свою очередь бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Джо Байден является слабейшим главой США в современной истории. Хейли, которая участвует в выборах президента от Республиканской партии, призвала Байдена отправиться в отставку.

До этого, 23 апреля, телеканал NBC сообщил, что 68% республиканцев продолжают поддерживать предыдущего президента США Дональда Трампа. При этом против переизбрания Байдена выступило 70% респондентов. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего главы государства.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года. В случае переизбрания в начале второго срока Байдену будет 82 года.