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Экс-постпред США при ООН назвала Байдена слабейшим президентом

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Джо Байден является слабейшим главой государства в современной истории. Об этом 25 апреля заявила бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Байден был самым слабым президентом в современной истории. При его администрации у нас были катастрофический вывод войск из Афганистана, беспрецедентный пограничный кризис, самая сильная инфляция за 40 лет и ободренный враг в Китае», — заявила она Fox News.

Хейли, участвующая в выборах президента от Республиканской партии, призвала Байдена отправиться в отставку.

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25 апреля Байден объявил, что намерен во второй раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США. Вице-президент Камала Харрис также заявила о готовности баллотироваться вместе с действующим американским лидером на второй срок.

До этого, 23 апреля, телеканал NBC сообщил, что 68% республиканцев продолжают поддерживать предыдущего президента США Дональда Трампа. При этом против переизбрания Байдена выступило 70% респондентов. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего главы государства.

22 апреля газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года. В случае переизбрания в начале второго срока Байдену будет 82 года.

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